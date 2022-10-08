Зеленський оцінив ризик ядерного удару з боку Росії

Президент не виключає такої можливості, але переконаний, що "російська влада любить життя"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зараз ризики застосування ядерної зброї Росією є досить неоднозначними.

Про це він заявив в інтервʼю BBC. яке було опубліковане 7 жовтня.

Зеленський переконаний, що після застосування ядерної зброї у РФ вже не буде шляху назад.

«Ми бачимо, що російська влада любить життя, і тому ризики застосування ядерної зброї, я вважаю, на сьогодні не такі однозначні, як кажуть деякі експерти»,- сказав президент.

Однак він додав, що не варто виключати варіанти такого розвитку подій: "Якщо я скажу, що він може застосувати, то це може спричинити панічні настрої в багатьох державах, включаючи Україну. Я не ризикував би сьогодні офіційно робити такі висновки"

Ядерний шантаж Росії

У Кремлі постійно шантажують Україну та весь світ своєю ядерною зброєю. Ситуацію з російським ядерним озброєнням моніторять США, НАТО та інші українські союзники. Дотепер у Пентагоні повідомляють, що США поки не бачать ознак того, що Володимир Путін ухвалив рішення про ядерний удар.

Своєю чергою, президент США Джо Байден заявив, що світ стоїть найближче до ядерної катастрофи за останні 60 років. Він наголосив, що використання ядерної зброї призведе до Армагеддону.

Ядерний "Армагеддон" неминучий: Байден відповів на погрози Путіна