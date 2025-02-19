Зеленський оцінив виробництво зброї Україною: "Будемо розраховувати на себе"

Як наголосив Зеленський, незалежно від того, коли буде дипломатичний рух щодо закінчення війни, ми не можемо розраховувати лише на партнерів.

Сьогодні Україна виробляє 30% від всього необхідного пакета зброї. Це недостатньо, але дуже немало.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

"Це більше, ніж окремо кожна з країн Європи сьогодні робить", – наголосив він.

За словами українського лідера, слід пам'ятати, що нашим сусідом є терористична Росія.

"Поки Україна не в НАТО, ми будемо розраховувати і на партнерів, але насамперед – на себе. Ключове", – наголосив очільник держави.

Він додав, що ми будемо збільшувати виробництво дронів, РЕБів, артилерії передусім.

Раніше Зеленський сказав, що Україні війна коштувала 320 млрд доларів. З них 120 млрд дав народ України, платники податків, і 200 млрд – США та ЄС.

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