Зеленський оцінив ймовірність нового наступу з Білорусі

І розвідка, і журналісти фіксують збільшення кількості військових, але бажання воювати в білорусів немає.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сенсу у наступі на територію нашої держави у білорусів немає, а бажання в суспільстві — “точно немає”.

Таким твердженням український лідер відреагував на запитання щодо можливого нового наступу з Білорусі під час пресконференції із представниками ЗМІ у середу, 16 листопада.

Зеленський зауважив, що після ракетних ударів, яких завдають війська РФ з території країни-сателіта, жодних контактів з міноборони Білорусі немає.

“У нас якось була розмова з самого початку, коли вони передавали сигнали щодо зустрічей. Після цього — контактів немає”, - повідомив він.

За словами глави держави, і журналісти, і українська розвідка фіксують збільшення кількості військових на території Білорусі, але на сьогодні реальної загрози їхнього наступу не існує.

“Ми вважаємо, що на сьогодні у білорусів немає сенсу в наступі на територію нашої держави. А бажання суспільства — точно немає”, - резюмував він.

Зеленський додав, що частина роботи української влади полягає саме в тому, щоб “когось в чомусь переконувати і не відкривати багато фронтів для нашої держави”.

Нагадаємо, раніше британський військовий експерт, полковник Глен Грант зауважив, що армія Білорусі дуже слабка, у неї немає належної підготовки, і багато її обладнання вже передано Росії.

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