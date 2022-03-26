Зеленський: "Окупантам не допоможе ні пропаганда, ні роздача рублів, ні маргінали, яких шукають по всіх смітниках"

Зеленський: "Окупантам не допоможе ні пропаганда, ні роздача рублів, ні маргінали, яких шукають по всіх смітниках"

За словами президента, відповідь російським військам буде тільки одна: ненависть і презирство.

Окупантам не допоможе нічого, що вони роблять. Неминуче прийдуть Збройні Сили України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у суботу, 26 березня.

"Окупантам не допоможе нічого, що вони роблять", - звернення Володимира Зеленського

"Окупантам не допоможе нічого, що вони роблять. Відключення нашого телебачення й підключення камлання московських телеведучих, листівки з пропагандою, роздача рублів. Рублів, які й у Росії скоро прийматимуть на вагу, а не за номіналом", - зазначив він.

За словами глави держави, не допоможе і підкуп маргіналів, яких окупанти шукають по всіх смітниках, щоб зобразити нібито проросійську владу.

"Відповідь російським військам буде тільки одна: ненависть і презирство. І неминуче прийдуть Збройні Сили України", - резюмував президент.

Також Зеленський розповів, що звичайні селяни голіруч беруть у полон пілотів збитих російських літаків, а фермери забирають ворожу техніку на полях.

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