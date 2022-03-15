Зеленський: Окупанти продовжують вважати захоплення Києва своєю метою

Президент каже, що окупанти намагаються взяли столицю під контроль.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що посилили оборону Києва та області. Окупантам не вдасться захопити столицю.

“Окупанти продовжують вважати захоплення столиці своєю метою, ключовою метою, політичною. Вони сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною. Це абсурд. З усіх точок зору… Щоб додатково посилити оборону столиці та Київської області я призначив керівником військової оборонної адміністрації Олександра Павлюка. Тому ситуація в області отримала більшої уваги”, - сказав президент.

Як повідомлялося, 15 березня у Святошинському районі Києва боєприпас влучив у два житлові будинки. Боєприпас влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого сталося незначне його пошкодження. Крім того, влучило у шістнадцятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого сталися значні руйнування будівлі і виникло загоряння від 1 до 16 поверхів.

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