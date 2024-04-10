Зеленський описав моторошне майбутнє України без допомоги США: "Буде багато жертв та крові"

Володимир Зеленський визнав, що поразка України у війні Путіна зараз виглядає можливою, якщо США не оголосять новий пакет військової допомоги.

Про це президент України сказав в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

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"Він все знищить. Він уб’є дуже багато людей. Більшість людей не втечуть, тому він уб’є багатьох із них. Як це буде виглядати? Буде багато крові. Буде багато жертв, багато втрат. Ми говоримо про сотні тисяч", - вважає глава держави.

Також Зеленський зізнався, що Україні не вистачає систем протиповітряної оборони у захисті цивільного населення від російських атак.

"Систем ППО у нас недостатньо. Путін розуміє тільки силу. Він відчуває себе як тварина. Якщо не зможеш захиститися, він знищить ще більше. Його бажання - заволодіти цілою Україною", - наголосив він.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що бездіяльність Конгресу призводить до втрат Україною позицій на полі бою.

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