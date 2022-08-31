Зеленський описав ситуацію на фронті: "Активні бойові дії із застосуванням усіх видів озброєння"

У війні проти України російські війська застосовують усі види озброєння, окрім зброї масового ураження. Активні бойові дії тривають на лінії фронту протяжністю у 1300 км.

Окупанти не стримують себе нормами конвенцій і елементарної людяності.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у промові на щорічній конференції Forum 2000 у Празі 31 серпня.

"Протяжність лінії фронту на українській землі складає 2,5 тисячі кілометрів. Активні бойові дії із застосуванням усіх видів озброєння, окрім, на щастя, зброї масового ураження, тривають на лінії в 1300 кілометрів. Уявіть цей масштаб. Це як дорога від Києва до Праги", – зауважив глава держави.

Він додав, що Росія кидає на фронт все, що в неї є. І в РФ залишилось дуже багато зброї і снарядів ще від часів Радянського Союзу.

"І окупанти не стримують себе нормами будь-яких конвенцій та навіть елементарної людяності. Вони жорстоко обстрілюють наші міста з артилерії. Щодня, щоночі люди гинуть від цих страшних обстрілів, від ракетних авіаційних ударів", – наголосив Зеленський.

Президент також повідомив, що рівень терору на окупованих територіях України досяг рівня, який Європа бачила під час Другої світової війни від нацистів.

Нагадаємо, за даними американських аналітиків, Росія готується до потужнішого наступу українських сил, тому коригує перекидання військових і техніки, а також змінює пріоритети.

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