Зеленський описав, яким буде світ у разі застосування РФ ядерної зброї: він зміниться назавжди

Український президент Володимир Зеленський вважає, якщо Росія наважиться застосувати ядерну зброю проти України, світ зміниться назавжди, а для самої РФ це матиме руйнівні наслідки.

Про це глава держави сказав під час брифінгу 3 листопада за результатами переговорів з президенткою Греції Катеріною Сакелларопулу в Києві, повідомляє Офіс президента.

"Застосування ядерної зброї уже свідчить про те, що це – ядерна війна, Третя світова. Про що тоді говорити? Яка різниця, що буде після Третьої світової війни? Якщо Росія застосовуватиме ядерну зброю, то більше не існуватиме того світу, у якому ми живемо. Тобто буде зовсім інший світ, у якому держава, що застосовувала ядерну зброю, точно не існуватиме. Я абсолютно в цьому впевнений. Вони не втримають ані свою державу, ані свої політичні позиції всередині держави. Я думаю, що вони розбиратимуться в революційних процесах усередині своєї держави", – сказав Зеленський.

Очільник України зауважив, що сценарій застосування ядерної зброї Росією складно розглядати серйозно. Втім, важко назвати адекватними ті кроки, які військово-політичне керівництво Росії робило в Україні.

Ядерні погрози Росії: останні новини

Колишній головнокомандувач армією США в Європі Бен Годжес впевнений, що Росія не буде застосовувати тактичну ядерну зброю у війні проти України. На його думку, у РФ немає військ, які могли б це правильно зробити.

Перед цим канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив надію, що керівництво Китаю знайде "чіткі слова" для Кремля через розв'язану нею війну проти України та постійними погрозами застосувати ядерну зброю.

Також ми інформували, що президент України Володимир Зеленський не впевнений, чи застосує Росія ядерну зброю, проте відмовився оцінювати такий ризик.

У Росії обговорюють застосування ядерної зброї в Україні - США

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