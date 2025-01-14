Зеленський оприлюднив розмову слідчих з полоненим солдатом із КНДР

Солдат із КНДР, якого взяли в полон бійці Сил спецоперацій на Курщині, під час спілкування із українськими слідчими сказав, що мав підроблені російські документи.

Про це полонений північнокорейський військовий сказав під час розмови, відео якої оприлюднив президент Володимир Зеленський 14 січня.

За словами полоненого військового, йому видали російський паспорт.

"Фотографії не було. Щодо імені я теж не пам'ятаю, але там не було мого ім'я", - сказав він.

Як українські слідчі спілкуються з полоненими солдатами із КНДР

Північнокорейський солдат також розповів, як потрапив в полон до українських військових. За його словами, він був поранений у "якомусь бою". Не в змозі пересуватися, він протягом 5 днів лишався на полі бою, поки його не знайшли бійці України.

"Я точно не пам'ятаю, але був якийсь бій. Мене поранило. А після бою був, виходить, відступ. Оскільки я не міг пересуватися, то 3-5 днів був сам. Після цього війська України знайшли мене. Зробили якийсь укол і перевезли машиною, виходить, сюди", - сказав солдат з КНДР.

Зеленський прокоментував розмову з полоненим військовим.

"Встановлюємо факти. Перевіряємо всі деталі. Світ знатиме повну правду про те, як Росія використовує таких хлопців, які росли в повному інформаційному вакуумі, взагалі нічого не знають про Україну та використовуються Росією виключно для того, щоб продовжити та розширити цю війну", - йдеться у повідомленні.

Зеленський висловив вдячність всім українським воїнам, які захищають країну.

"Вдячний і всім у світі, хто допомагає нам берегти життя людей і нашу незалежність", - додав президент.

Нагадаємо, раніше десантник Антон Захарчук розповів, як завдавши втрат противнику, бійці України провели розвідку та виявили пораненого військового з КНДР поблизу своїх позицій, якого взяли в полон і надали медичну допомогу.

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