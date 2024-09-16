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Зеленський ошелешив кількістю "Шахедів", якими РФ атакувала від початку вересня

Зеленський ошелешив кількістю "Шахедів", якими РФ атакувала від початку вересня

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Президент повідомив про постійну роботу над тим, щоб зробити ефективнішим український повітряний щит.

Протягом першої половини вересня російські війська застосували для атак про Україні понад 640 безпілотників "Шахед". Лише в ніч проти 16 вересня ворог запустив 56 дронів.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Мережі.

"Лише за першу половину цього вересня російські терористи застосували проти українських міст і сіл понад 640 "шахедів". На щастя, більшість із них збили наші воїни", – йдеться в заяві глави держави.

Президент наголосив на постійній роботі над тим, щоб зробити ефективнішим український повітряний щит.

"Посилюємо наші Повітряні сили, мобільні вогневі групи, усі підрозділи ППО", – зазначив Зеленський.

Він також повторив інформацію від Повітряних сил ЗСУ про те, що в ніч проти 16 вересня російська армія запустила по Україні 56 "Шахедів", 53 з яких були збиті.

Президент вказав, що захисники неба ефективно відпрацювали у багатьох регіонах, а також подякував за влучність кожному воїну.

Нагадаємо, напередодні Зеленський повідомив, що в період від 9 до 15 вересня Росія випустила по Україні понад 800 авіабомб та майже 300 ударних дронів.

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