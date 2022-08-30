Зеленський особливо подякував бійцям чотирьох бригад, які захищають Бахмутський напрямок

Водночас президент звернувся до українців, які проживають у Криму.

Активні бойові дії наразі відбуваються майже по всій лінії фронту – і на півдні, і на Харківщині, і на Донбасі.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

Протягом цієї доби окупанти жорстоко обстрілювали Харків, Миколаїв, інші наші міста. І майже всюди – саме цивільну інфраструктуру.

Лише один російський обстріл Харкова забрав сьогодні життя п’яти людей, ще 12 поранені. Є жертви й унаслідок інших обстрілів... Вічна пам’ять усім, чиє життя забрали окупанти!

"Збройні сили нашої держави, наші спецслужби, наша розвідка роблять усе можливе й неможливе, щоб кожен російський військовий обов’язково відчув українську відповідь на цей страшний терор, який Росія принесла на нашу землю", - зазначив Зеленський.

За його словами, по всій тимчасово окупованій території України, від Криму до Харківщини, у російської армії немає й не буде жодної безпечної бази, жодного тихого місця. Наші захисники знищуватимуть усі склади, штаби окупантів, їхню техніку, хоч би де вони розміщувалися.

"Під Севастополем – значить, під Севастополем. Під Луганськом – значить, під Луганськом. Це українська земля, і окупанти можуть зробити тільки дві речі: втекти або здатися в полон. Інших опцій ми їм не залишаємо", – сказав він.

Президент подякував бійцям 56-ї і 110-ї бригад, які проявляють максимальну стійкість і героїзм на Авдіївському напрямку. Воїнам 53-ї і 93-ї бригад, які захищають Бахмутський напрямок, захищають мужньо, розумно, героїчно.

Він повідомив, що російське військове командування отримало вказівку захопити Донецьку область до кінця серпня. Кінець серпня – це вже завтра.

"А на Донбасі – український прапор і українські герої. Попри все – попри цілодобовий російський вогонь, попри намагання окупантів перекинути туди різних найманців та "зеків", – зазначив президент.

Володимир Зеленський звернувся до українців, які проживають у Криму, і закликав їх триматися подалі від російських військових об'єктів

"Також сьогодні хочу ще раз звернути увагу всіх наших людей у Криму: будь ласка, тримайтеся якомога далі від російських військових обʼєктів, не перебувайте поблизу російських баз і військових аеродромів, повідомляйте спеціальним службам України всю відому вам інформацію про окупантів, щоб звільнення Криму відбулося швидше", – сказав він.

Нагадаємо, раніше депутат облради Сергій Хлань повідомив, що РФ формує великі колони техніки у Криму і відправляє в напрямку Херсонщини. Тож ЗСУ б’ють по мостах, щоб цю техніку не перекинули ближче до лінії фронту.

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