Зеленський особливо подякував військовим 92-ї бригади та їхньому командиру, які боронять Харківщину від ворога

Український президент Володимир Зеленський подякував усім захисникам за відмінну роботу на полі бою, зокрема, військовим на Харківському напрямку.
Глава держави висловив вдячність військовим та командиру 92-ї бригади за хоробрість та мужність, які боронять Харківщину від ворога.
Про це очільник України сказав у традиційному відеозверненні пізно ввечері 1 вересня.
"А особливо сьогодні хочу подякувати нашим захисникам на Харківському напрямку – 92-й бригаді, усім воїнам і комбригу Федосенку. Дякую за вашу хоробрість, хлопці! І також нашим Повітряним силам. Учора дуже добре відпрацювали зенітники на Донеччині – збили черговий вертоліт окупантів, уже 205-й за час повномасштабної війни, та два безпілотники. Загалом уже понад 800 російських безпілотників знищено. Сьогодні ж наші Повітряні сили непогано відпрацювали по ворожих ракетах –дякую за результат!", - розповів український президинт.
Нагадаємо, на тлі численних поразок армія Росії змушена знову змінити плани щодо повної окупації Донецької області. Тепер російські військові планують захопити регіон до 15 вересня.
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