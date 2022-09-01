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Зеленський особливо подякував військовим 92-ї бригади та їхньому командиру, які боронять Харківщину від ворога

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Зеленський особливо подякував військовим 92-ї бригади та їхньому командиру, які боронять Харківщину від ворога

Фото: Офіс президента України

Український президент Володимир Зеленський подякував усім захисникам за відмінну роботу на полі бою, зокрема, військовим на Харківському напрямку.

Глава держави висловив вдячність військовим та командиру 92-ї бригади за хоробрість та мужність, які боронять Харківщину від ворога.

Про це очільник України сказав у традиційному відеозверненні пізно ввечері 1 вересня.

"А особливо сьогодні хочу подякувати нашим захисникам на Харківському напрямку – 92-й бригаді, усім воїнам і комбригу Федосенку. Дякую за вашу хоробрість, хлопці! І також нашим Повітряним силам. Учора дуже добре відпрацювали зенітники на Донеччині – збили черговий вертоліт окупантів, уже 205-й за час повномасштабної війни, та два безпілотники. Загалом уже понад 800 російських безпілотників знищено. Сьогодні ж наші Повітряні сили непогано відпрацювали по ворожих ракетах –дякую за результат!", - розповів український президинт. 

Нагадаємо, на тлі численних поразок армія Росії змушена знову змінити плани щодо повної окупації Донецької області. Тепер російські військові планують захопити регіон до 15 вересня.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
564
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