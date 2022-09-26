Зеленський особливо відзначити воїнів трьох бригад, які зараз боронять Україну на Донеччині

Президент зазначив, що загалом 2 135 бійців цих трьох бригад уже відзначені державними нагородами.
Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто захищає нашу державу. Особливо він відзначив бійців трьох бригад: 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 10-ї окремої гірсько-штурмової та 80-ї десантно-штурмової бригад.
Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні 26 вересня.
"Особливо хочу сьогодні відзначити воїнів, які зараз боронять Україну на Донеччині. Бійців 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" і 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади – за героїчну оборону на Бахмутському напрямку. А також хочу відзначити воїнів 80-ї десантно-штурмової бригади за рішучі та грамотні дії при звільненні нашої території. Дякую вам, хлопці! Вічна слава всім, хто здобуває перемогу для України!" - сказав президент.
Зеленський додав, що загалом 2 135 бійців цих трьох бригад уже відзначені державними нагородами.
Нагадаємо, президент розповів, на якій ділянці фронту зараз найскладніша ситуація.
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