Зеленський: острів Зміїний – це стратегічний пункт, і це значно змінює ситуацію в Чорному морі

Зеленський: острів Зміїний – це стратегічний пункт, і це значно змінює ситуацію в Чорному морі

Президент зазначив, що звільнення Зміїного ще не гарантує безпеку, це ще не гарантує, що ворог не повернеться, але це вже значно обмежує дії окупантів.

Безперечно, головне слово сьогодні – "Зміїний". Мабуть, так само багато говорили про Зміїний тільки в той день, коли туди прибув російський корабель. Потім і корабель відбув – назавжди, а тепер і острів знову вільний.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 30 червня.

"Я вдячний Головному управлінню розвідки, бійцям "Альфи", вдячний нашим артилеристам, пілотам армійської авіації та Повітряних сил, командуванню "Олександрія", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що острів Зміїний – це стратегічний пункт, і це значно змінює ситуацію в Чорному морі.

"Це ще не гарантує безпеку, це ще не гарантує, що ворог не повернеться, але це вже значно обмежує дії окупантів. Крок за кроком ми витіснимо їх (російських загарбників – ред.) з нашого моря, з нашої землі, з нашого неба", - підсумував президент.

Нагадаємо, 30 червня в ОК "Південь" повідомили, що росіяни поспіхом залишили острів Зміїний.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як російські окупанти тікали зі Зміїного і як ЗСУ допомогла українська гаубиця "Богдана".

ЗСУ вдарили по російських окупантах на острові Зміїний

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