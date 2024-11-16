Зеленський озвучив очікування від НАТО після залучення армії КНДР до війни проти України

Україна сподівається на дозвіл країн НАТО використовувати західну далекобійну зброю проти військових цілей на території Росії.

Участь солдатів КНДР у бойових діях на стороні Росії стала розширенням війни, яку проти України тепер ведуть одразу дві країни. Тому Україна сподівається на дієву реакцію від НАТО.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами закладів вищої освіти Колумбії.

“Це залучення військових іншої держави, тобто це вже не війна Росії проти України, це вже війна Росії, а також північнокорейської армії проти української армії. Це розширення цієї війни і втягування другої країни у війну проти України”, - наголосив він.

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Зеленський зауважив, що навіть постачання Іраном дронів-камікадзе, які завдавали шкоди українській енергетиці та убивали цивільних українців, було “іншою історією”, оскільки йшлося про постачання зброї, а не залучення до бойових дій армії іншої країни.

“Це серйозна історія. Дві країни проти нас, проти України. І дуже хотілося б, щоб НАТО від слів перейшло до справ і посилило Україну. Ми б дуже хотіли, щоб нам дали можливість використовувати далекобійну зброю проти військових цілей на території Росії”, – підсумував глава держави.

Нагадаємо, РФ зібрала 50 тисяч російських і північнокорейських військових для наступу у Курській області.

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