Зеленський наголосив, що після війни Україну та Європу потрібно озброїти, щоб протистояти планам Кремля.

Володимир Зеленський озвучив п'ять кроків для захисту від російської агресії. Це - єдність, демократія, незалежність, зброя та покарання для агресора.

Про це президент України сказав під час свого виступу на Чорногорському безпековому форумі.

Володимир Зеленський наголосив, що Росія боїться єдності світу, а тому робить усе можливе, щоб посіяти ворожнечу між іншими державами. Також росіяни не визнають демократичних виборів інших народів, якщо РФ втрачає вплив у тій чи іншій державі.

"Нинішні керівники Росії не визнають результатів виборів і народних рухів тоді, коли через них втрачають вплив. І намагаються влаштувати перевороти чи корумпувати політичний процес тоді, коли обирають для себе якусь маріонетку, яка представлятиме їхні інтереси. Маємо жорстко цьому протидіяти", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що ще одним важливим кроком для протидії агресії РФ - це незалежність. Світ повинен стати незалежним від російських енергоносіїв та політичного впливу.

Четвертий крок - це зброя. Після війни Україну та Європу потрібно озброїти таким чином, щоб росіяни боялись нападати на інші держави.

Також російське політичне керівництво потрібно покарати за їхні злочини перед українцями, адже тільки тоді трагедія війни не повториться.

"Вони здійснили повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, бо не вірять, що світ зможе притягнути їх до відповідальності не лише за злочин агресії проти суверенної держави, але й за будь-який злочин, який тільки можна уявити", - наголосив Зеленський.

План Росії у війні проти України

Росія в ніч проти 24 лютого почала повномасштабне вторгнення на території України. Окупанти вночі ракетами обстріляли мирні міста України, а їхні війська сунули на наші території одразу з кількох напрямків.

Росіяни планували окупувати Київ та призначити на основні посади своїх маріонеток. Ймовірно новим "президентом" України повинен був стати втікач Віктор Янукович. За даними керівника військової розвідки Кирила Буданова, кум Путіна Медведчук ймовірно б став спікером Верховної Ради України.

Проте ЗСУ звели нанівець окупаційні фантазії диктатора РФ Путіна.

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