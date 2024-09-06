Зеленський озвучив втрати РФ за місяць наступу ЗСУ в Курській області

Російські військапротягом першого тижня українського наступу втратили на території Курської області приблизно 6 тисяч солдатів убитими та пораненими.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Президент наголосив, що ЗСУ вдалося перевернути гру.

"І витискаємо війну на територію РФ завдяки нашому контрнаступі. Сьогодні ми контролюємо територію в понад 1300 квадратних кілометри у Курській області. Це включає зокрема понад сотню населених пунктів", - додав він.

За словами Зеленського, російські військові покинули значну частину території, коли побачили наближення українських бійців, інша ж частина була взята під контроль нашими силами в боях. "

"Станом на зараз протягом першого місяця нашої операції російські війська втратили приблизно 6 тисяч солдатів убитими та пораненими лише у Курській області, а також десятки тисяч російських військ в інших зонах бойових дій", - відзначив президент.

Нагадаємо, Курська операція все ще має потенційні дипломатичні переваги, навіть якщо не всі військові цілі будуть досягнуті.

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