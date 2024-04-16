Зеленський: "Партнери мають перелік зброї, яка потрібна нам для перемоги"

Володимир Зеленський наголосив, що союзники України знають про зброю, яка потрібна для перемоги у війні проти Росії.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що всі країни-партнери мають перелік зброї, яка потрібна Україні для перемоги.

Про це розповів в інтерв’ю американському телеканалу PBS.

"Є конкретна зброя, щоб іти вперед, є конкретна зброя, щоб захистити небо, є засоби, щоб розблокувати небо, щоб люди йшли вперед. Всі партнери мають цей план. Мають на руках (перелік - ред.) того, що нам технічно дуже потрібно", - наголосив президент.

Володимир Зеленський також нагадав, що Україна "бореться з великою армією".

"У них необмежена кількість людей і велика кількість снарядів. Це не їхнє виробництво. Це виробництво Ірану. Вони їм передавали 300-350 "Шахедів" на місяць. І кожного місяця вони застосовували по нас таку кількість", - резюмував президент.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, як росіяни знищили Трипільську ТЕС.

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