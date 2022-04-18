Зеленський передав у представництво ЄС анкету-опитувальник щодо членства у союзі

У ЄС пообіцяли швидко розглянути анкету.

Президент України Володимир Зеленський передав представнику Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

Про це повідомили в Офісі президента.

Президент наголосив, що ця анкета - один із етапів для отримання статусу країни-члена Євросоюзу та додав, що це відбувається в один із найтрагічніших моментів у сучасній історії України. Зеленський наголосив, що сподівається на позитивне рішення ЄС.

Офіс Президента України

"Однак народ України об’єднаний цією метою – відчувати себе нарівні, частиною Європи, частиною Європейського Союзу", - сказав президент.

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що також відчуває себе частиною команди, яка працює над отриманням Україною статусу кандидата на членство в ЄС. Він додав, що ця анкета буде швидко розглянутою.

Нагадаємо, Україна відправила першу частину заповненого опитувальника, за яким будуть оцінювати, чи можна їй надати статус країни-кандидата в члени ЄС. Тепер Україна працює над другою частиною.

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