Зеленський під час візиту до Роботиного назвав "вирішальну місію", яка принесе перемогу Україні

Зокрема, під час наради обговорили про оборонні дії на Авдіївському напрямку та ситуацію в районі Роботиного.

Президент України Володимир Зеленський відвідав Роботине на Запоріжжі та провів нараду щодо безпекової ситуації в області, під час якої обгововорили "важливі питання".

Про це повідомляє Офіс президента та сам глава держави.

Зазначається, глава держави побував у розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України, де відвідав передові позиції українських військових.

Зеленський заслухав інформацію про оперативну обстановку від командувача оперативного угруповання військ "Запоріжжя" Володимира Горбатюка.

Також президент поспілкувався із захисниками України та вручив їм державні нагороди. Зокрема, він передав відзнаку президента "Хрест бойових заслуг" командиру розвідувального взводу старшому лейтенанту Андрію Ольшанському. Володимир Зеленський також нагородив воїнів орденами Богдана Хмельницького та "За мужність".

"На ваших плечах така складна, вирішальна місія – відкинути ворога й перемогти в цій війні. Я вам бажаю цієї перемоги. Бажаю зробити все, щоб ця перемога була швидшою. Щоб вас підтримували рідні, близькі та всі громадяни України. Всі адекватні люди у світі розуміють, що у вас найскладніша робота, і всі українці вами пишаються", - наголосив очільник України.

Зеленський додав, що під час наради обговорили про:

ситуація на полі бою,

оборонні дії на Авдіївському напрямку,

ситуація в районі Роботиного,

ситуацію на інших ділянках фронту, фортифікації.

захист об’єктів критичної інфраструктури,

оборонно-промисловий комплекс регіону від окупантів.

Володимир Зеленський у Роботиному Запорізької області / Фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський у Роботиному Запорізької області / Фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський у Роботиному Запорізької області / Фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський у Роботиному Запорізької області / Фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський у Роботиному Запорізької області / Фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський у Роботиному Запорізької області / Фото: Офіс президента України

Нагадаємо, у неділю, 4 лютого, Володимир Зеленський відвідав Роботине на Запоріжжі і нагородив військових.

Провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.