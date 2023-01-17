Зеленський підбив підсумки рятувальної операції у Дніпрі: "Малі діти і мирні люди для Росії – вороги"

Президент України Володимир Зеленський повідомив про завершення рятувальної операції у Дніпрі після російського ракетного удару по багатоповерхівці, наймолодшою жертвою якого став 11-місячний хлопчик.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 17 січня.

"Сьогодні завершилась рятувальна операція в Дніпрі. 79 людей були поранені або травмовані цим російським ударом. У переліку загиблих – 45 українців і українок, серед них – шестеро дітей, в тому числі хлопчик, якому було лише 11 місяців", – розповів Зеленський.

"Малі діти і мирні люди для Росії – вороги. Очевидно, це могло статися лише тому, що Росія перетворилася на ворога усього людства", – наголосив президент.

Він також подякував усім у світі, хто допомагає Україні захищатися від терору.

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Нагадаємо, раніше цього ж дня Зеленський повідомив, що доручив максимально спростити і пришвидшити отримання допомоги постраждалими внаслідок ракетного удару з Дніпра, щоб люди якомога швидше почали відбудовувати життя. Президент також повідомив про слідчі дії для з’ясування всіх обставин та встановлення причетних до цього злочину.

Ракетний удар по будинку у Дніпрі

14 січня у багатоквартирний будинок у Дніпрі поцілила російська протикорабельна ракета, збивати яку на сьогодні Україна не має змоги. Жертвами ворожого удару стали 45 людей – це стало відомо після трьох днів розбирання завалів та пошуків людей під ними.

Хоча рятувальна операція вже припинена, 25 людей досі вважаються зниклими безвісти. Окрім того, 15 тіл загиблих залишаються неопізнаним. За оцінками мера Дніпра Бориса Філатова, насправді загиблих може бути понад 50.

Зауважимо, що внаслідок ракетної атаки сиротами залишилося п'ятеро дітей.

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