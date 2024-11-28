Зеленський підписав закон про можливість поновлення служби після першого СЗЧ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон #12095, згідно з яким військовозобов'язані, які вперше залишили військові частини або дезертирували, можуть добровільно повернутися на службу.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби, і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується", – пояснив нардеп.

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Основні положення:

• Поновлення забезпечення. Військовослужбовцям відновлюють грошове забезпечення, а також надають продовольче, речове забезпечення, інші пільги та соціальні гарантії.

• Кримінальні провадження. Наявність відкритих проваджень за статтями 407 (самовільне залишення частини) та 408 (дезертирство) ККУ щодо таких осіб не є підставою для відмови у продовженні військової служби та дії контракту.

Нагадаємо, що Зеленський також підписав закон про історичне підвищення податків. Основним у законі є збільшення військового збору з усіх доходів українців від 1,5% до 5% цього року та наступного.