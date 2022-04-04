Зеленський офіційно створив делегацію для перемовин з РФ щодо гарантій безпеки України: хто до неї входить

Українська делегація буде займатися підготовкою та узгодженням проєкту договору про гарантії безпеки України.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про офіційне створення делегації для переговорів з Росією щодо гарантій безпеки.
Відповідний указ №221 з'явився на сайті Офісу президента у понеділок, 4 квітня.
"Утворити делегацію України для участі у переговорах з Російською Федерацією з підготовки та узгодження проєкту договору про гарантії безпеки України", - йдеться у документі.
Зокрема, до української делегації входять:
- Давид Арахамія – народний депутат України, голова делегації
- Андрій Костін – народний депутат України, член делегації (за згодою)
- Дмитро Лубінець – народний депутат України, член делегації (за згодою)
- Денис Малюська – міністр юстиції України, член делегації
- Михайло Подоляк – радник керівника Офісу президента України, член делегації
- Олексій Резінков – міністр оборони України, член делегації
- Микола Точицький – заступник міністра закордонних справ України, член делегації
- Рустем Умєров – народний депутат України, член делегації (за згодою)
- Олександр Малиновський – юрист-міжнародник, експерт делегації
- Олександр Чалий – Надзвичайний і Повноважний Посол України, експерт делегації.
Голові української делегації Давиду Арахамії дозволено за погодженням з міністром закордонних справ України змінювати склад делегації України, а також залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їхніми керівниками, наукових радників та експертів.
Нагадаємо, раніше голова української делегації Арахамія назвав єдину умову, за якої українська делегація не підписуватиме жодного документа на переговорах з РФ.
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