Зеленський підписав указ про звільнення Венедіктової з посади генерального прокурора

Ірину Венедиктову офіційно звільнили з посади генерального прокурора. Відповідний документ підписав президент Володимир Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.
Про це йдеться на сайті президента України.
"Звільнити Венедіктову Ірину Валентинівну з посади Генерального прокурора", - йдеться на сайті президента.
Нагадаємо, що звільнена з посади генеральної прокурорки Ірина Венедіктова найближчим часом може отримати нову посаду на дипломатичному напрямку.
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