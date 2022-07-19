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Зеленський підписав указ про звільнення Венедіктової з посади генерального прокурора

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Зеленський підписав указ про звільнення Венедіктової з посади генерального прокурора

Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Ірину Венедиктову офіційно звільнили з посади генерального прокурора. Відповідний документ підписав президент Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.

Про це йдеться на сайті президента України.

"Звільнити Венедіктову Ірину Валентинівну з посади Генерального прокурора", - йдеться на сайті президента.

Нагадаємо, що звільнена з посади генеральної прокурорки Ірина Венедіктова найближчим часом може отримати нову посаду на дипломатичному напрямку.

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