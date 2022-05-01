Зеленський підписав укази про відзначення держнагородами понад 130 нацгвардійців

У суботу, 30 квітня, президент України підписав укази про нагородження 133 бійців Національної гвардії України, які беруть участь у війні, з якою прийшла Росія.
Серед нагороджених 11 осіб - посмерто.
Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні 30 квітня.
"Підписав указ про нагородження наших захисників – бійців Національної гвардії України. Державними нагородами відзначені 133 нацгвардійці, з них 11 – посмертно. Вічна памʼять усім, хто загинув за Україну! Вічна слава кожному й кожній, хто став на захист держави! Слава Україні!", - сказав президент.
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