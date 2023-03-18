Зеленський підписав закон про компенсації за знищене та пошкоджене житло: хто і як може отримати

Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує можливість компенсації за знищене та пошкоджене окупантами житло.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує механізм компенсації за знищене та пошкоджене житло під час війни.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Закон "визначає перелік отримувачів компенсації за знищене та пошкоджене житло, її види, механізм оцінки та прийняття рішення щодо її надання, а також можливості її використання для отримання нового житла", - йдеться в повідомленні.

Компенсацію за знищене та пошкоджене майно зможуть:

власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків;

замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків (фіз. особи);

фіз.особи, які здійснили інвестування/фінансування будівництва;

члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили право власності на нього;

спадкоємці вищевказаних осіб.

Також право на компенсацію мають ОСББ, управителі, ЖБК. Це стосується відновлення спільного майна багатоквартирного будинку.



Як отримати компенсацію:

подати заяву на компенсацію можна буде через Дію, ЦНАП, органи соцзахисту або ж нотаріуса;

рішення щодо надання компенсації буде прийматись органами місцевого самоврядування, які створюватимуть відповідні Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації. Ці комісії розглядатимуть заяви, проводитимуть огляд зруйнованого житла та визначатимуть суму компенсації;

розмір компенсації вираховуватиметься відповідно до спеціальної методики, яка наразі розробляється урядом.

Зокрема, особи, чиє житло було зруйновані, отримають житловий сертифікат, який відображатиме суму компенсації, та протягом 5 років зможуть його використати для придбання нового житла.

Наразі уряд розробляє алгоритм компенсації для осіб, чиє житло було пошкоджено.



Джерела для фінансування компенсації:

Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури;

кошти державного та місцевих бюджетів;

кошти МФО, інших кредиторів та інвесторів;

міжнародна технічна, поворотна або безповоротна фінансова допомога;

репарації або інші стягнення з РФ.

Нагадаємо, наприкінці лютого Верховна Рада ухвалила закон №7198 про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна, а також порядок отримання компенсації.

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