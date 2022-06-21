Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції (фото)

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції.

Напередодні цей законопроект підтримала Верховна Рада.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

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Як повідомляється, Володимир Зеленський 21 червня підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Цим документом передбачений захист жінок від насильства та будь яких форм дискримінації.

“Закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Її головний зміст простий, але надзвичайно важливий. Це зобов'язання захищати жінок від насильства і різних форм дискримінації. Ми розділяємо європейські цінності. Для нас життя і здоров'я людини – найвища цінність”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Українці можуть отримати 250 тис. грн на розвиток бізнесу.

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