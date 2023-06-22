Зеленський підписав закон про заборону імпорту книжок з Білорусі та Росії

Для додаткової оцінки документ був надісланий інституціям Європейського Союза.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону імпорту книжок з Росії та Білорусі.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

Як зазначається, Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України”.

“Вважаю Закон правильним. Текст Закону був надісланий інституціям ЄС для додаткової оцінки того, чи можуть окремі норми Закону вплинути на виконання зобов’язань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації Висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС”, - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, що Україна в наступі втрачає менше техніки, ніж окупанти в обороні.

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