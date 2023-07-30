Зеленський підтримав заклик Папи Римського до Росії через блокування "зернового коридору"

Президент України Володимир Зеленський підтримав звернення Папи Римського до Росії, в якому понтифік закликав розблокувати "зерновий коридор".

Про це український лідер написав у Twitter.

Президент Зеленський підтримав звернення Папи Римського до Кремля, у якому понтифік закликав розблокувати "зерновий коридор" у Чорному морі.

"Реакція світових духовних лідерів на російський ракетний терор і знищення української аграрної продукції є вкрай важливою, щоб убезпечити від продовольчої кризи весь світ, і особливо народи Африки й Азії, які найбільше потерпають від загрози голоду. Україна є та буде гарантом продовольчої безпеки світу. Головне зараз – зупинити російський терор і повністю реалізувати Формулу миру", - написав президент Зеленський.

Нагадаємо, у неділю, 30 липня, Папа Римський Франциск під час традиційного щотижневого послання до вірян закликав Росію скасувати своє рішення про відмову від Чорноморської зернової ініціативи та не перешкоджати Україні експортувати зерно зі своїх морських портів. Понтифік знищення українського зерна назвав "тяжкою образою Бога".

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