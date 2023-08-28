Зеленський після доповіді Буданова про плани Росії: "Відповімо так, як вони не очікують"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що він заслухав доповідь керівника ГУР МО Кирила Буданова щодо планів окупантів. Він зазначив, що Україна відповість на їх наміри так, як "вони не очікують".

Про це він сказав 28 серпня під час свого звернення до українців.

Зеленський повідомив, що сьогодні відбулось засідання Ставки

"Перше – передова. Передусім Купʼянський напрямок, ключові точки Донеччини – Бахмут, Авдіївка, Марʼїнка, південні напрямки, зокрема, Оріхівський. Доповіді генералів Залужного, Сирського, Тарнавського. Доповідь очільника ГУР щодо планів окупантів. Відповімо на їхні наміри. Обов’язково. І так, як вони не очікують. Кілька доповідей урядовців, військових щодо укріплення наших прикордонних регіонів, питання фінансів для цього вирішені", - сказав він.

Зеленський також наголосив, що український оборонний сектор виготовлятиме більше зброї.

"Була окрема нарада щодо нашого українського виробництва зброї. Мінстратегпром, "Укроборонпром", керівники вітчизняних виробництв. Гармати, які зроблені в Україні. Снаряди, які зроблені в Україні. Дрони, ракети, бронетехніка. Максимально збільшуємо обсяги виробництва. Україна це може. Фінансування є. Наша "оборонка" даватиме більший результат", - сказав президент.

Зеленський також повідомив, що до наступної Ставки було озвучено два завдання, серед яких - підготовка України до зими та інфраструктури для західної авіації.

"Перше: звіт щодо підготовки до зими. Різні аспекти, зокрема безпекові. Друге: програма підготовки до застосування нових бойових літаків. Політично вже все зроблено. Домовленості є. Ключове тепер – це якісно та швидко підготувати інфраструктуру. І це вже військове завдання. І ще одне. Була доповідь правоохоронців щодо перевірки роботи ВЛК по всій країні. Виносимо це питання на РНБО – звіт та рішення представимо суспільству. Я дякую всім, хто працює заради України! Слава кожному нашому воїну!", - наголосив український лідер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 серпня провів засідання Ставки. Там обговорили ситуацію на фронті та потреби українських захисників.

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