Зеленський після візиту на Донеччину відвідав передові позиції на Бердянському напрямку (фото)

Зеленський відвідав передову на Донеччині та на Бердянському напрямку.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 26 червня, відвідав позиції ЗСУ в Донецькій області та перебував на передовій на Бердянському напрямку.

Про це президент повідомив на своєму телеграм-каналі.

Володимир Зеленський розповів, що він відвідав підрозділи Збройних Сил України оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", де подякував захисникам за протистояння російським окупантам.

У Донецькій області президент на заправці поспілкувався з захисниками України.

"Дороги Донеччини, заправка, спілкування з нашими воїнами. Дякую за все, що ви робите для України! Дякую за захист! Бажаю кожному здоровʼя та бойової удачі!", - написав він.

Також 26 червня стало відомо, що Володимир Зеленський відвідав передові позиції на Бердянському напрямку.

"Передові позиції українських військ на Бердянському напрямку. Дуже важливо сьогодні бути тут. Особливо приємно вітати 3-й батальйон Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Сухопутних військ Збройних Сил України", - зазначив український лідер.

Нагадаємо, США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні.

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