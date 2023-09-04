Зеленський після візиту на фронт розповів, що у нього попросили військові

Президент України Володимир Зеленський 4 вересня після візиту на Донецький та Запорізький напрямки розповів, що у нього попросили військові та пообіцяв відреагувати.

Про це він сказав під час свого звернення до українців.

Зеленський зазначив, що він поспілкувався з військовими на фронті і ті озвучили йому свої потреби.

"Надзвичайно важливо – підтримати наших воїнів, поспілкуватися з комбригами, комбатами. Це дуже-дуже корисно – почути від тих, хто йде у бій безпосередньо, чого саме не вистачає, чого саме достатньо і що саме треба змінити. Все, про що говорили воїни, буде питаннями для учасників Ставки. Особливо щодо РЕБ – усе почули, хлопці", - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що він нагородив військових лікарів, які рятують життя воїнам у стабілізаційних пунктах.

"Відзначив хоробрість наших бійців – понад 50 нагород. Вручив "Золоті Зірки" Героям України – майору Олегу Дмитруку, ДШВ, та полковнику Віктору Сікозі, морська піхота. Дякую, воїни", - сказав президент.

Також Зеленський подякував військовим за оборону України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 4 вересня, прибув у Донецьку область та зустрівся з військовими, які захищають Україну на цьому напрямку.

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