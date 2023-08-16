Зеленський після візиту на передову провів засідання Ставки: про які завдання говорив президент

Президент України Володимир Зеленський після візиту на передову та спілкування зі захисниками України провів засідання Ставки. Там обговорили ситуацію на фронті та потреби українських захисників.

Про це він сказав 16 серпня під час свого звернення до українців.

Засідання Ставки після поїздки на передову

Зеленський повідомив, що провів сьогодні засідання Ставки. Там обговорили ситуацію на фронті та важливі оборонні питання.

"Командувачі доповіли про ситуацію на східних і південних напрямках. Головком і Міністерство оборони – розмова про боєприпаси. Віце-прем’єр-міністр Федоров і Держспецзв’язок – те, що стосується дронів і загалом наших технологічних можливостей", - сказав він.

Президент наголосив, що у кожній бойовій бригаді воїни серед перших питань ставлять питання про безпілотники, про засоби радіоелектронної боротьби, про військову протиповітряну оборону.

"Відповідь на такі питання – це й наша робота з партнерами заради постачання потрібних дронів і систем, це й робота тут, в Україні. Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази. Та необхідна систематизація того, що вже постачається у війська та використовується. Дрони – це «очі» та захист на передовій. Різної дальності, різних цілей. Дрони – це гарантія, що людям не доведеться платити життям, коли можна спрацювати безпілотниками. Власне, усе те, про що говорили з хлопцями напередодні на Донеччині, на Запоріжжі, у наших бойових бригадах, тепер є змістом роботи і Генштабу, і урядовців, і Ставки. Очевидні завдання", - сказав він.

Міжнародна активність

Зеленський також провів нараду щодо нашої міжнародної активності зараз, у другій половині серпня.

"Нові пакети оборони. Нові політичні рішення заради України. Підтримка для нашої держави й людей. Цей серпень має бути урожайним для України – це завдання для всієї команди нашої держави, для кожного й кожної, хто працює заради успіху України", - сказав він.

Подяка захисникам України

Президент відзначив воїнів 80-ої окремої бригади ДШВ за бої під Бахмутом та об’єднану штурмову бригаду Національної поліції "Лють".

"Напрямки відповідальності ОСУВ "Таврія". 23-тя окрема механізована бригада, морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, артилеристи 44-ї бригади – дякую всім вам за дуже добрі результати для України! Молодці, воїни! Жодного дня не зменшуйте своєї потужності", - наголосив він.

Подяка рятувальникам

Зеленський також подякував українським рятувальникам, які ліквідовували наслідки російських ударів.

"Дніпропетровщина, Харківщина, Донеччина, Одеська область, наші порти. Всюди, де цієї доби й не тільки були російські удари. Дуже важливо, що наші люди допомагають одне одному, дбають про тих, хто постраждав, завжди й усюди та за будь-яких обставин рятують життя. Я дякую всім працівникам ДСНС, медикам і поліцейським, усім військовим, які допомагають, місцевій владі та волонтерам, які працюють заради людей і України. Кожен прояв допомоги зараз – це прояв нашої спільної сили, це не лише наша віра, а наша потужна впевненість, що Україна вистоїть, пройде все це й здобуде перемогу", - сказав він.

Атака Росії на порти України

Зеленський також прокоментував атаку російської терористичної армії на українські порти. Він наголосив, що це повинен почути увесь світ.

"Минулої ночі російські терористи знову вдарили цілеспрямовано по наших портах. По тій нашій інфраструктурі, яка задіяна в гарантуванні не нашої, а спільної – світової – продовольчої безпеки. Лише за один місяць, що минув після спроби Росії знищити Чорноморську зернову ініціативу, це сьогодні була вже сьома, сьома масована російська атака. Порт Рені, порт Ізмаїл, порт Південний, порт Одеса, порт Чорноморськ, Миколаїв – кожен російський удар по них – це удар по світових продовольчих цінах, це удар по соціальній і політичній стабільності в Африці, в Азії. Базові речі, які дають кожному суспільству нормальне життя, – це їжа на столах у родин. Жоден інший терорист у світі, окрім Росії, ще ніколи так відверто й навмисно не бив по безпеці одразу стількох народів", - наголосив він.

Президент додав, що ППО для України, зброя для наших воїнів, санкційний, фінансовий та політичний тиск на Росію – це зараз основні речі, які не комусь одному, а всім у світі гарантують безпеку та повернення спокою.

Нагадаємо, військові ЗСУ розповіли Зеленському про потреби і проблеми на фронті.

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