Зеленський після замаху РФ з'явився на публіці і прокоментував ракетний удар по Одесі

Президент України Володимир Зеленський після повідомлень грецьких ЗМІ про замах на нього з'явився на публіці і прокоментував ракетний удар по Одесі під час його зустрічі з прем'єром Греції.

Під час брифінгу Зеленський повідомив, що він та грецький прем'єр бачили на власні очі ракетну атаку окупантів по місту. У момент вибух вони перебували у порту Одеси.

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За його словами, внаслідок ранкової російської атаки є загиблі та поранені.

"Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, всіх деталей не знаю ще, але знаю, що є загиблі, є поранені. Ви бачите, з ким ми маємо справу. Їм все одно, куди бити. Цим людям все одне", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що сьогоднішній удар показав, що потрібно ще більше посилювати протиповітряну оборону.

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Реакція грецького прем'єра на ракетний удар РФ по Одесі

Грецький прем'єр Кіріакоса Міцотакіса розповів, під кінець зустрічі із Зеленським почув звук сирени і вибух, які "були дуже близько від нас".

"Зеленський і його штаб нам показував і пояснював значення порту і те, що робиться, щоб відновити і посилити шлях морський український і яку шкоду зазнав під час атак. Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, це дуже приголомшливий досвід", - сказав Міцотакіс.

Нагадаємо, грецьке видання Protothema опублікувало статтю, що РФ завдала ракетного удару по Одесі біля маршруту кортежу Зеленського під час його візиту до Одеси 6 березня.