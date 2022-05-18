Зеленський планує подовжити воєнний стан: законопроєкт зареєстрований в парламенті

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про подовження терміну воєнного стану в України.

Ініціатор продовження воєнного стану президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Також читайте Воєнний стан: що брати з собою цивільним в авто і що не варто

"Проєкт закону №7389 про затвердження указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" зареєстрований у парламенті 18 травня", - йдеться у повідомленні.

Наразі текст документа на сайті ВР відсутній. Законопроєкт одержано парламентом та передано на розгляд керівництву.

ФОТО: скрин

Варто зазначити, 21 квітня 2022 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон "Про затвердження Указу "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", який діятиме до 25 травня.

Про те, чи законно продовжувати воєнний стан понад три рази, - читайте ТУТ.

Читайте також: