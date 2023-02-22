Зеленський планує відвідати саміт НАТО у Вільнюсі: які теми будуть підійматися

Президент України Володимир Зеленський планує особисто відвідати Вільнюс у Литві. Там він братиме участь у саміті НАТО.

Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у саміті НАТО, який пройде у столиці Литви Вільнюсі.

Про це в коментарі BNS повідомив посол України в Литві Петро Бешта.

Однією з основних тем на саміті лідерів НАТО стане підтримка України. Зазначається, що йтися буде про те, що як тільки закінчиться війна, наша держава одразу стане членом Північноатлантичного альянсу.

"Ми це плануємо. Перше, що нам потрібно, це запрошення, тому що Україна не є членом НАТО. Сподіваємося його отримати й сподіваємося, що кардинально змінили ситуацію, пов’язану з війною в Україні", - сказав Петро Бешта.

Нагадаємо, що у Міністерстві закордонних справ Литви відреагували на заяви російських політиків, посадовців та пропагандистів, які заявляють, що проти "РФ воює НАТО".

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