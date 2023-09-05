Зеленський побував на Бахмутському напрямку та нагородив військових – фото

Володимир Зеленський побував у бригадах, які ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки на Донеччину відвідав бойові бригади, які ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський, зокрема побував у розташуванні 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Президент також зустрівся з командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України, Олександром Сирським і заслухав доповіді про оперативну обстановку в зоні відповідальності ОТУ "Лиман" та ОТУ "Соледар".

Володимир Зеленський докладно обговорив із комбатами проблемні питання та потреби підрозділів. Зокрема, йшлося про забезпечення артилерійськими снарядами, ракетами для фронтових систем ППО, евакуаційний транспорт та засоби РЕБ.

Володимир Зеленський з військовими на Донеччині

Володимир Зеленський з військовими на Донеччині

Володимир Зеленський з військовими на Донеччині

"Наші воїни на Бахмутському напрямку. Міцні українці! Складні завдання! І дуже вагомі результати для України: наш рух уперед, знищення окупантів. 93-тя окрема механізована бригада, 28-ма окрема механізована бригада, 92-га окрема механізована бригада. Разом із генералом Сирським поспілкувалися з командирами, із солдатами. Додаткові питання для Ставки. Нагородив найкращих воїнів. І дякую кожному й кожній, хто бʼється заради держави!", - написав Зеленський у своєму Telegram.

Нагадаємо, Зеленський після візиту на фронт розповів, що у нього попросили військові.

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