Зеленський побував у Авдіївці: обговорив ситуацію з командуванням — подробиці

Президент Зеленський відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади на одному з найскладніших напрямків оборони - в Авдіївці.

Відео з фронту глава держави показав у своєму Telegram.

"Авдіївка. Відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Одна з найскладніших ділянок фронту. Подякував воїнам особисто. Обговорили з командиром оборонну ситуацію, основні потреби", - розповів президент.

Авдіївка / Фото: Zelenskiy/Official

Також Володимир Зеленський відзначив найкращих бійців держнагородами, зокрема вручив звання Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку.

"Дякую всім, хто на передовій, за службу, за цей рік, який уся країна вистояла завдяки саме таким воїнам. Тим, хто захищає нашу державу попри все. Тим, хто щодня дає бойовий результат", - додав президент.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Одна з найскладніших ділянок фронту! Зеленський несподівано з'явився в Авдіївці"

Нагадаємо, ситуація в Авдіївці залишається дуже складною. Командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський раніше розповів, що обстановка в районі населеного пункту на Донеччині постійно змінюється. Окупанти кидають на підкріплення підрозділи "Шторм-Z" та "Шторм-V". Тим часом ЗСУ постійно маневрують.

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