Зеленський побував у Бородянці та розповів, що відбувається в місті й області

Зеленський побував у Бородянці та розповів, що відбувається в місті й області

Президент України Володимир Зеленський 7 травня побував у Бородянці Київської області і повідомив, що місто поступово повертається до нормального життя.

Звільнені від окупантів міста і громади Київської області на сьогодні вже поєднані нормальним транспортним сполученням.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні я був у Бородянці Київської області, яка поступово повертається до нормального життя. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак разом із міністром інфраструктури Олександром Кубраковим оглянули відновлений залізничний міст через річку Ірпінь. Рух по ньому вже є", – розповів Зеленський.

"На сьогодні можемо сказати, що міста і громади Київської області звільнені від окупантів, поєднані нормальним транспортним сполученням", – додав він.

Нагадаємо, напередодні заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що в населених пунктах Київської, Харківської та Сумської областей триває відновлення газо- та електропостачання, а також продовжуються роботи з відновлення дорожньої інфраструктури.

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