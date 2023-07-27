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Зеленський подарував іменну зброю Залужному та картину Сирському (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Зеленський подарував іменну зброю Залужному та картину Сирському (відео)

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Приурочені подарунки до днів народження.

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки у Дніпрі нагородив Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Про це пише “Суспільне”.

Як зазначається, Володимир Зеленський провів засідання ставки 27 липня у Дніпрі. Під час нього глава держави нагородив іменною зброєю Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Подарунок був присвячений дню народження, яке було 8 липня.

Також президент подарував картину, яка символізує подвиг українських військових, командувачу Сухопутних військ Олександру Сирському.

Зеленський нагородив Залужного

Зеленський нагородив Залужного

Нагадаємо, що Зеленський підписав закон про скасування податкових пільг.

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Дата публікації
Перегляди
1383
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