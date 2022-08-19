Зеленський подякував Байдену за новий пакет допомоги з унікальними ракетами, які не може збити ППО Росії

Одна з головних новинок у цьому пакеті допомоги від США – передача високошвидкісних протирадіолокаційних ракет HARM.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден доручив надати Україні новий пакет безпекової допомоги на 775 млн доларів.

Про це йдеться у меморандумі президента США, опублікованому на сайті Білого дому.

Зазначається, що Байден доручив державному секретарю Ентоні Блінкену виділити Україні оборону підтримку на суму до 775 млн доларів.

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Відповідна допомога передбачає вилучення зброї та обладнання із запасів Міністерства оборони США і передачу їх Україні.

Президент України Володимир Зеленський подякував Байдену за новий пакет безпекової допомоги.

"Високо ціную надання чергового пакету військової допомоги на $775 млн. Дякую Джо Байдену за це рішення! Ми зробили ще один важливий крок для перемоги над агресором. Україна буде вільною!", - написав Зеленський у Twitter.

Нагадаємо, як повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, до нового пакета допомоги від США увійдуть:

боєприпаси для HIMARS;

16 гаубиць калібру 105 мм та 36 тис. снарядів до них;

15 безпілотників ScanEagle;

протилокаційні ракети HARM;

1000 важких протитанкових ракет TOW;

1000 протитанкових комплексів Javelin та інше.

Варто зауважити, що одна з головних новинок у цьому пакеті допомоги від США – передача високошвидкісних протирадіолокаційних ракет HARM. Це дуже потужні ракети, які не можуть збивати російські системи ППО.

AGM-88 HARM – американська протирадіолокаційна ракета, прийнята на озброєння у 1983 році. Застосовується з літаків. Вперше була використана американцями в Лівії 1986-го.

HARM здатна наводитися на високочастотні станції радіолокації, причому обчислює їх місцезнаходження, навіть якщо РЛС була вимкнена.

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