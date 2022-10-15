Зеленський подякував Байдену за військову допомогу на $725 млн

Президент Володимир Зеленський подякував американському колезі Джо Байдену за новий пакет військової допомоги Україні. Її розмір 725 мільйонів доларів.

Повідомлення з'явилося у Twitter глави держави.

Зеленський назвав це рішення "подарунком на День захисників та захисниць України".

"Щиро вдячний Джо Байдену та народу США за черговий пакет допомоги для України у розмірі $725 млн. Ми отримаємо, зокрема, вкрай необхідні боєприпаси для HIMARS та артилерії", - написав український лідер.

Слід зауважити, що Байден скористався своїми повноваженнями щодо іноземної допомоги і доручив вилучити 725 млн доларів "на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони" для України.

Підтримка США

Вашингтон підтримує Україну у війні, яку Кремль розпочав 24 лютого, і засуджує дії Москви. Після масовоного ракетного удару РФ 10 жовтня Байден телефоном говорив з Зеленським. Під час розмови лідер американців пообіцяв надати Україні сучасні системи ППО.

Щодо "фюрера" Путіна, то його Байден назвав "раціональним гравцем", який погано оцінив свої сили і вторгнувся до України. А цілі голови Кремля він вважає "нераціональними та безглуздими".

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