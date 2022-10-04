Зеленський подякував бригадам ЗСУ, особливо відзначивши три героїчні підрозділи

Президент України Володимир Зеленський відзначив героїзм трьох окремих бригад.

На цьому український президент наголосив у традиційному відеозверненні пізно ввечері 4 жовтня.

"Я дякую кожному й кожній, хто воює й працює заради нашої перемоги! Особливо сьогодні відзначу злагоджені та героїчні дії воїнів 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського, 46-ї окремої десантно-штурмової бригади і 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Дякую вам, хлопці! І незмінно дякую всім, хто допомагає нашим оборонцям захищати свободу", - зазначив президент.

Нагадаємо, у Міноборони РФ визнали серйозну поразку в Харківській області та відступ на півдні.

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