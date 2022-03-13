Зеленський подякував Meta та іншим платформам за підтримку та спільну боротьбу проти кремлівської пропаганди

Зеленський подякував Meta та іншим платформам за підтримку та спільну боротьбу проти кремлівської пропаганди

Зеленський вважає, що "війна – це не лише військове протистояння на українській землі, а ще й боротьба в інформаційному просторі.

Президент України Володимир Зеленський подякував Meta та іншим платформам за активну позицію щодо війни та підтримку України на інформаційному просторі.

Пост вдячності голова держави розмістив на сторінці у Twitter.

"Війна – це не лише військове протистояння на українській землі. Це ще й запекла битва в інформаційному просторі. Хочу подякувати Meta й низці інших платформ, які мають активну позицію, допомагають і стали пліч-о-пліч з українцями", - напсиав український президент.

Нагадаємо, від 14 березня в Росії буде заблокована ця соцмережа. Обмежать доступ до соціальної мережі Instagram через заклики до насильства щодо росіян. Після цієї новини російські блогери активно записують сльозливі відео, на яких у розпачі розповідають, що просто не уявляють свого життя без соцмережі.

Тим часом Meta Platforms тимчасово дозволить користувачам Facebook в деяких країнах публікувати дописи, які містять заклики до насильства проти російських військових у контексті їхнього вторгнення в Україну, а також із закликом до смерті президента Росії Володимира Путіна або самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Читайте також: