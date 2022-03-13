Зеленський подякував Meta та іншим платформам за підтримку та спільну боротьбу проти кремлівської пропаганди

Зеленський вважає, що "війна – це не лише військове протистояння на українській землі, а ще й боротьба в інформаційному просторі.
Президент України Володимир Зеленський подякував Meta та іншим платформам за активну позицію щодо війни та підтримку України на інформаційному просторі.
Пост вдячності голова держави розмістив на сторінці у Twitter.
"Війна – це не лише військове протистояння на українській землі. Це ще й запекла битва в інформаційному просторі. Хочу подякувати Meta й низці інших платформ, які мають активну позицію, допомагають і стали пліч-о-пліч з українцями", - напсиав український президент.
Нагадаємо, від 14 березня в Росії буде заблокована ця соцмережа. Обмежать доступ до соціальної мережі Instagram через заклики до насильства щодо росіян. Після цієї новини російські блогери активно записують сльозливі відео, на яких у розпачі розповідають, що просто не уявляють свого життя без соцмережі.
Тим часом Meta Platforms тимчасово дозволить користувачам Facebook в деяких країнах публікувати дописи, які містять заклики до насильства проти російських військових у контексті їхнього вторгнення в Україну, а також із закликом до смерті президента Росії Володимира Путіна або самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Читайте також:
- ВОЄННИЙ СТАН: ЩО ВІН ОЗНАЧАЄ І ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ОБМЕЖЕННЯ
- Звання в армії України (ЗСУ)
- Хто такі хакери з Anonymous
- Що таке репарації
- Що таке закрите небо
- Хто такі вагнерівці
- Що таке демілітаризація