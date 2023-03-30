Зеленський подякував воїнам за 400 днів оборони та анонсував "активні дії, які наблизять перемогу"

Президент України Володимир Зеленський подякував воїнам ЗСУ за 400 днів оборони нашої держави. Він також анонсував підготовку до активних дій, які наблизять нашу перемогу.

Про це він сказав 30 березня під час традиційного звернення до українців.

"Чотириста днів... Чотириста днів нашої оборони від повномасштабної агресії. Це колосальний шлях, який ми пройшли. Всі разом – кожен і кожна, хто боровся й бореться за Україну. Хто дбав і дбає про державу й українців. Хто допомагав і допомагає нашій логістиці. Хто зміцнював і зміцнює українську стійкість. Україна пройшла найстрашніші дні того лютого. Витримали й цю зиму. Колосальні зусилля за цими словами... Ми пройшли минулу весну, що змінила перебіг цієї війни на користь нашої оборони", - сказав президент.

400 днів війни: звернення Зеленського за 30 березня

Зеленський пригадав звільнення північних областей, Харківщини, Херсона та битву за Бахмут.

"Минулого літа й восени ми довели, що весняне звільнення наших північних областей не було випадковістю. Битва за Київ, Чернігів, за Сумщину... Повернення районів нашої Харківщини, повернення Херсона, оборона Бахмута й Донбасу загалом – це героїзм українців, який світові не забути. Ми готуємо наші наступні кроки, наші активні дії. Ми готуємо наближення нашої перемоги. У чому сила України? Якщо наміри твої – добрі, увесь світ буде на твоєму боці, тобі допомагатиме", - наголосив Зеленський.

Президент подякував тих, хто у світі підтримує Україну та наголосив, що наша держава базується на правилах людяності, поваги й миру. Ось через це Україна і переможе.

"Я дякую всім нашим солдатам і матросам, усім нашим сержантам і старшинам, усім нашим офіцерам і генералам. Я дякую кожному й кожній, хто тримає цей фронт – фронт захисту найкращого, що є у людства. Фронт захисту найкращого, що є у нас із вами, – нашої України. Єдиної, незламної й назавжди вільної. Я дякую всім, хто зараз у бою! Дякую кожному й кожній, хто бʼється так, щоб захистити і себе, і тих побратимів, які на сусідніх позиціях! Дякую кожному й кожній, хто дбає про наших хоробрих воїнів! Дякую всім, хто захищає наші міста й повертає нормальне життя туди, де його порушила Росія своєю агресією, своїм терором! Дякую також всім, хто допомагає донечкам і синам, дружинам і чоловікам, мамам і татам наших людей, воїнів і цивільних, чиї життя були забрані цією війною, Росією!", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна переможе на фронті. Україна переможе у відбудові. Україна переможе у поверненні справедливості.

"Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога непокараним також не залишимо. Готуємо новини щодо цього. Цей день, як і будь-який із чотирьохсот, був у мене максимально активним. На звʼязку з командувачами, з розвідкою. Наради щодо внутрішньої ситуації. Зробив ще одне звернення до парламенту країни-партнера – до австрійського парламенту. І дякую Австрії за те, що Україну почуто. Продуктивна зустріч із делегацією німецького оборонного концерну Rheinmetall... Дякую партнерам за готовність співпрацювати з нами ще змістовніше. Завтра теж буде активним. Максимально", - сказав президент.

Нагадаємо, аналітики Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) вважають, що російський диктатор Путін і справді планував захопити Україну "за три дні". Після цього "кадирівці" повинні були вчиняти масові вбивства українських активістів та незгодних з російським режимом.

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