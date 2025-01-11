Зеленський подякував за влучні удари по Росії і пообіцяв більше дронів та ракет

Президент України Володимир Зеленський подякував підрозділам Сил оборони, які завдають ударів по ворожій території, знищуючи військові об’єкти та логістику держави-агресорки. При цьому він доручив збільшити кількість замовлень дронів та наростити виробництво українських ракет.

Про це український президент говорив під час традиційного звернення у суботу, 11 січня.

“Я дякую всім підрозділам, які завдають ударів по території Росії: по військових обʼєктах, по військовій логістиці окупанта. Все більше має бути таких важливих результатів”, - сказав Зеленський.

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При цьому він наголосив, що українські арсенали є такою ж гарантією незалежності, як і влучність наших воїнів.

Тому, за словами президента, головним питанням, яке обговорювалося цього дня на Ставці верховного головнокомандувача, були оборонні закупівлі.

“Сьогодні доповідали щодо контрактів – тих, які вже виконуються, тих, які заплановані. Це спільне завдання виробників зброї, наших урядовців та всіх, хто залучений, – зробити цей рік рекордним щодо дронів усіх видів, а також суттєво наростити виробництво українських ракет, артилерії, усієї необхідної техніки”, - зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в Енгельсі Саратовської області Росії вже третю добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі, яка виникла внаслідок атаки дронів Сил оборони України.

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