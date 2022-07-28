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Зеленський поговорив зі Вселенським патріархом Варфоломієм

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Зеленський поговорив зі Вселенським патріархом Варфоломієм

Фото: Associated Press

Президент України Володимир Зеленський поговорив зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Український лідер подякував патріарху за молитви за Україну та розповів про звірства російських окупантів. 

Про це Зеленський повідомив у соцмережах. 

"У День Хрещення Київської Русі – України та День Української Державності провів розмову зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Подякував за молитви за Україна, побажання перемоги й миру. Доніс правду про страшні злочини агресора, зокрема знищення майже двохсот храмів", - написав президент. 

Нагадаємо, Вселенський патріарх у Великдень закликав до припинення війни.

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