Президент України Володимир Зеленський поговорив зі Вселенським патріархом Варфоломієм.
Український лідер подякував патріарху за молитви за Україну та розповів про звірства російських окупантів.
Про це Зеленський повідомив у соцмережах.
"У День Хрещення Київської Русі – України та День Української Державності провів розмову зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Подякував за молитви за Україна, побажання перемоги й миру. Доніс правду про страшні злочини агресора, зокрема знищення майже двохсот храмів", - написав президент.
У День Хрещення Київської Русі – України та День Української Державності провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Подякував за молитви за , побажання перемоги й миру. Доніс правду про страшні злочини агресора, зокрема знищення майже двохсот храмів.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2022
Нагадаємо, Вселенський патріарх у Великдень закликав до припинення війни.
Читайте також:
- Єгипет розірвав контракт з Україною щодо постачання 240 тисяч тон зерна - ЗМІ
- Ми не знаємо слова "рабство": Зеленський привітав українців з Днем державності
- Скандальний Медведєв знову помріяв про розпад України та показав "жадану для нього мапу"