Зеленський похвалив МАГАТЕ за ухвалену резолюцію з вимогою до РФ негайно вивести свої війська із ЗАЕС

Глава держави назвав рішення ядерної міжнародної організації "важливим" та закликав РФ до повної демілітаризації ЗАЕС і виведення зі станції своїх військ.

Про це очільник України сказав у традиційному вечірньому відеозверненні 15 вересня.

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"Сьогодні була ухвалена важлива резолюція МАГАТЕ – резолюція з вимогою до Росії припинити всі дії проти Запорізької атомної станції на самій станції, на будь-якому іншому атомному обʼєкті в Україні. Хоча міжнародні організації часто обмежені у своїх можливостях реагувати, але ми бачимо, що МАГАТЕ чітко визначає джерело радіаційної небезпеки, а саме російську військову присутність на Запорізькій станції, російські дії проти атомної станції. Тому повна демілітаризація станції, негайне виведення звідти всіх російських військових – це єдине, що може забезпечити виконання цієї резолюції МАГАТЕ. І це теж базовий елемент глобальної безпеки", - зазначив він.

Зеленський вкотре наголосив, поки на ЗАЕС залишаються російські солдати, "світ залишається на межі радіаційної катастрофи – гіршої, ніж навіть Чорнобильська. І це спільна відповідальність усіх у Європі та у світі – прибрати російську присутність із території ЗАЕС".

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