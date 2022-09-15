Зеленський похвалив МАГАТЕ за ухвалену резолюцію з вимогою до РФ негайно вивести свої війська із ЗАЕС

Український президент Володимир Зеленський похвалив МАГАТЕ за ухвалену резолюцію, яка вимагає від Росії негайно покинути Запорізьку АЕС.
Глава держави назвав рішення ядерної міжнародної організації "важливим" та закликав РФ до повної демілітаризації ЗАЕС і виведення зі станції своїх військ.
Про це очільник України сказав у традиційному вечірньому відеозверненні 15 вересня.
"Сьогодні була ухвалена важлива резолюція МАГАТЕ – резолюція з вимогою до Росії припинити всі дії проти Запорізької атомної станції на самій станції, на будь-якому іншому атомному обʼєкті в Україні. Хоча міжнародні організації часто обмежені у своїх можливостях реагувати, але ми бачимо, що МАГАТЕ чітко визначає джерело радіаційної небезпеки, а саме російську військову присутність на Запорізькій станції, російські дії проти атомної станції. Тому повна демілітаризація станції, негайне виведення звідти всіх російських військових – це єдине, що може забезпечити виконання цієї резолюції МАГАТЕ. І це теж базовий елемент глобальної безпеки", - зазначив він.
Зеленський вкотре наголосив, поки на ЗАЕС залишаються російські солдати, "світ залишається на межі радіаційної катастрофи – гіршої, ніж навіть Чорнобильська. І це спільна відповідальність усіх у Європі та у світі – прибрати російську присутність із території ЗАЕС".
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