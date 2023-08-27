Зеленський поіменно відзначив воїнів ЗСУ за оборону України та анонсував посилення військ

Президент України Володимир Зеленський поіменно подякував воїнам ЗСУ за сміливість під час боїв та анонсував посилення українських військ.

Про це він сказав 27 серпня під час свого звернення до українців.

Президент поіменно назвав захисників України та рятувальників, які за минулі сім днів відзначилися найбільше в захисті життя та України. Він подякував усім захисникам України.

Серед них:

Солдат Ярослав Бевз – воїн 47-ї окремої механізованої бригади. Один із перших у складі штурмової групи зайшов та закріпився в Роботиному на Запоріжжі. Саме він повернув український прапор на розбиту росіянами школу в цьому селі.

Солдатка Яна Хвостікова - санітар лікувального відділення медичної роти та молодша сержантка Тетяна Святець - медичну сестру, 47-ма бригада.

Солдат Данило Марущак , командир танка із 53-ї окремої механізованої бригади. Воює на околицях Авдіївки.

Старший матрос Олександр Носаль . 37-ма окрема бригада морської піхоти.

Молодший сержант Володимир Макаревич , оператор дронів з 46-ої окремої аеромобільної бригади.

Старший лейтенант Володимир Фомін , воїн-артилерист 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Спецпризначенці: молодший лейтенант Ярослав Ращупкін, старший сержант Семен Денисенко і молодший сержант Сергій Болотний. Хлопці діють на Півночі нашої держави, захищають Україну від російських диверсантів.

"Окремо хочу відзначити воїнів, які захищають українців від «шахедів». Дякую кожному й кожній! А особливо відзначу старших солдатів Олену Климову, Олександра Кияшка, солдата Віталія Вовлошина. Дякую вам за злагодженість дій та успішне ураження цілей!", - сказав Зеленський.

Також Зеленський подякував рятувальникам ДСНС, які ліквідовують наслідки російських ударів та рятують життя українців.

Одеська область - ті, хто брав участь у ліквідації наслідків атак терористів на критичну інфраструктуру. Головні майстер-сержанти служби цивільного захисту Михайло Шишман та Петро Станков , майор служби цивільного захисту Валентин Салі .

Дніпропетровська область. Головні майстер-сержанти служби цивільного захисту Максим Веклич та Ігор Тарасенко, старший лейтенант служби цивільного захисту Сергій Макаренко. Особисто евакуювали поранених із будівлі зруйнованого автовокзалу в Дніпрі після російського удару та врятували людину з-під завалів. І це лише один з епізодів їхньої роботи. Запорізька область, дуже важкий напрямок. Сержанти служби цивільного захисту Олександр Цигипа та Сергій Панченко – працюють в Оріхові. Сержант служби цивільного захисту Євгеній Пузанов та капітан служби цивільного захисту Олег Новохатько. Обидва відзначилися роботою в місті Гуляйполе після російських обстрілів. Рятували життя.

"І сьогодні – без імен, без деталей, – але є за що відзначити наших розвідників та спецслужбовців. Особовий склад ГУР та СБУ. Увесь. Справді молодці! Пишаюся нашими воїнами! Пишаюся нашим народом!", - наголосив президент.

Володимир Зеленський повідомив, що протягом тижня, як і завжди, будуть засідання Ставки. Порядок денний уже визначено.

"Зокрема, будуть рішення, які дадуть нам змогу ще посилити наших воїнів. Військовому командуванню – активніше готувати інфраструктуру для нових українських літаків. Дипломатам – активніше просувати в комунікації з партнерами все те, що потрібно саме нашим воїнам. У кожному з підрозділів запити дуже чіткі. Саме такими мають бути й результати української дипломатії", - наголосив президент.

Нагадаємо, Зеленський назвав умови, за яких можливі вибори під час війни.

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