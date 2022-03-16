Зеленський показав Конгресу США шокувальне відео, як росіяни вбивають жінок та дітей в Україні

Зеленський показав Конгресу США шокувальне відео, як росіяни вбивають жінок та дітей в Україні

Президент закликав США допомогти припинити вбивства українців.

Президент України Володимир Зеленський показав конгресменам, як росіяни вбивають мирних українців. Він закликав США припинити знищення України.

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Про це він сказав під час свого звернення у Конгресі США.

"Потрібно, щоб зло негайно було покарано. Минулі війни змушували наших попередників створювати такі інституції, які могли б нас захистити від такого. Проте, вони на жаль не працюють", - сказав президент.

Зеленський закликав створити такий альянс, який би унеможливив би кровопролиття.

"Я прошу вас подивитись тільки одне відео того, що роблять російські війська. Ви повинні зупинити це. Попередити це, щоб припинити знищення нашої країни", - сказав президент.

Також Зеленський попросив Конгрес подивитись шокувальні кадри того, як росіяни вбивають мирних українців - жінок, дітей та літніх людей.

Зазначимо, що це - перший президент іноземної держави, який виступав перед двома палатами Конгресу під час війни з часів Черчилля

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